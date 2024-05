Vom Kellner in Saalbach zum Karate-Pionier

Als Ivo Vukovic den Karate-Verein in Saalfelden übernommen hat, hatte dieser sieben Mitglieder. Mittlerweile hat er fünf Vereine im Pinzgau mit insgesamt 300 Mitglieder. Der Kroate hat den Karate-Sport in seiner Wahlheimat salonfähig gemacht. „Karate ist mein Leben. Als ich zehn Jahre alt war, habe ich Bruce Lee Filme geschaut, mit zwölf habe ich mit dem Sport angefangen. Jetzt bin ich schon 43 Jahre dabei“, erzählt Vukovic. Dass er damit jemals seinen Lebensunterhalt verdienen würde, war für ihn unvorstellbar, als er mit 21 Jahren in die Alpenrepublik kam und in Saalbach in der Gastronomie gearbeitet hat. Mittlerweile ist er unter anderem Trainer von Salzburgs größter Nachwuchshoffnung: seiner Tochter Marina.