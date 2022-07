ÖSV-Sensationsmann wird vom „Räuber“ zum Gendarm

Mit einem famosen zweiten Durchgang raste der Vorarlberger Patrick Feurstein vergangenen Dezember beim Riesentorlauf-Klassiker von Alta Badia (It) auf der „Gran Risa“-Piste sensationell zu Rang vier. Dort will der 25-Jährige nach einem Materialwechsel in der neuen Saison anschließen. Doch bevor es Anfang August zum Skitraining in die Schweiz geht, gab es jetzt für den Bregenzerwälder noch gute Nachrichten.