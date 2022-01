Kein Olympia-Ticket für Alta-Badia-Sensationsmann

Obwohl der Heeressportler aktuell drittbester Österreicher in der Riesentorlauf-Weltcupwertung ist und sein vierter Rang beim Klassiker in Alta Badia (It) - neben den drei Podestplatzierungen von Manuel Feller sowie dem zweiten Rang des derzeit verletzten Roli Leitinger beim Auftakt in Sölden - das beste ÖSV-Ergebnis stehen hat, gab es für Feurstein kein Ticket. Auch nicht, als Österreichs Herren gestern doch noch zwei weitere Quotenplätze erhielt - die an Speedfahrer Max Franz und Stefan Brennsteiner gingen.