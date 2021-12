Patrick Feurstein liefert Alta-Badia-Sensation

Ein Läufer nach dem anderen, darunter seine Teamkollegen Marco Schwarz und Stefan Brennsteiner, aber auch Gesamtweltcupsieger Alexis Pinturault (Fra) bissen sich die Zähne an der Traumfahrt des Bregenzerwälder Rossignol-Piloten aus. Erst Henrik Kristoffersen (Nor), Siebenter nach dem ersten Durchgang, löste Feurstein - dessen 18. Platz beim Riesentorlauf in Val d‘Isere am vergangenen Sonntag das bislang beste Weltcupergebnis war - an der Spitze ab.