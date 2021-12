Feurstein begeistert mit Top-Fahrt in Val d‘Isère

Dabei wäre wohl noch mehr drinnen gewesen: Ein Blick auf die Teilzeiten zeigt nämlich, dass Feurstein zwischen der ersten und dritten Zwischenzeit - dem steilsten und technisch anspruchsvollsten Teil - die 17. Zeit in den Schnee knallte und damit in diesem Abschnitt nur 1,22 Sekunden auf Odermatt einbüßte. Allerdings erwischte Patrick einen Stotterstart: Bis zur ersten Zeitmessung, nach weniger als 20 Sekunden, hatte der Bregenzerwälder bereits 1,34 Sekunden auf den Luca Aleprandini (It) verloren, der am schnellsten aus dem Starthaus gekommen war.