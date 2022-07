Demi Moore schmuggelt Hündchen in den Louvre

Tierischer Shitstorm gegen Demi Moore: Die Schauspielerin muss sich selbst von ihren Fans die Leviten lesen lassen, weil sie beim Besuch des Louvre in Paris gegen eine klare Regel verstieß. Sie schmuggelte nämlich ihren Schoßhund „Pilaf“ mit in das Museum, in dem Haustiere strengstens verboten sind.