Herrliches Sommerwetter mit bis zu 34 Grad!

Das Wochenende startet am Samstag mit viel Sonnenschein und wolkenlosem Himmel. Im Westen des Landes bleibt durchgehend sonnig. Im Norden und Osten verdichten sich die Wolken allerdings bereits am Vormittag und bringen kühle Temperaturen. Entlang des Alpenhauptkamms bilden sich Quellwolken, die für Regenschauer sorgen. Am Nachmittag steigen die Temperaturen in Teilen des Landes allerdings auf bis zu 29 Grad.