Sturz aus Sessellift: Schweizerin schwer verletzt

Die Frau war gemeinsam mit ihrem Gatten in einem Vierersessellift in Weißensee bergwärts unterwegs, als es zu dem Unfall gekommen ist: Noch vor dem Ausstieg bei der Bergstation öffnete sie zu früh den Sicherheitsbügel. Plötzlich rutschte sie von der Sitzfläche und stürzte auf eine darunterliegende Sicherheitsmatte. Trotzdem zog sich die 64-Jährige dabei eine schwere Verletzung zu und wurde von den Rettungskräften in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.