„Das Haus ist ein Segen für die ganze Region“

Es könnte zur Lösung eines altbekannten Telfer Problems beitragen: Das zehnte Projekt der Hoteliersfamilie Ultsch, das „harry‘s home“ – Hotel & Appartments in Telfs, wird den Nächtigungsengpass bei Großevents in Tirols drittgrößter Kommune etwas entschärfen. Am Wochenende ging die Eröffnungsparty im schicken Neubau gegenüber dem Sportzentrum mit rund 250 geladenen Gästen über die Bühne.