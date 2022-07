Monteur stürzte aus sechs Metern Höhe auf Beton

Am Montagmorgen ist es in einer Lagerhalle in Spittal an der Drau zu einem Unfall gekommen. Ein 31-jähriger Monteur aus Rumänien war auf das Dach der Halle geklettert, um die Betonträger zu besichtigen. Er wollte sich dafür mit seinem Gurt sichern, als morsches Welleternit plötzlich nachgab. Der Mann stürzte aus 6 Metern auf den Betonboden, wo er verletzt liegen geblieben ist.