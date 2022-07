TikTok-„Froscharmee“ schürt Angst vor Artensterben

Tierra Curry, Naturschutzbiologin am US-amerikanischen Center for Biological Diversity, zum „Guardian“: „Das lässt mich zusammenzucken. Anstatt zu helfen, fügen diese TikTok-Nutzer den Tieren, die sie freilassen, Leid zu - und allen Tieren in der Umgebung, in die sie freigelassen werden. Sie schaffen einen Vektor für Krankheiten und invasive Arten.“ Chris Nagano vom US Fish and Wildlife Service: „Ich habe keinen Zweifel, dass diese Person gedacht hat, sie tue etwas Gutes. Aber sie könnte damit auch versehentlich zum Aussterben dieser Populationen beitragen.“