TikTok-Insider gibt zu: „In China sehen sie alles“

Spionageverdacht in den USA

In den USA wollte die Regierung Trump TikTok wegen Spionageverdacht sogar sperren und den Kauf durch ein US-Unternehmen erzwingen. TikTok wurde vorgeworfen, auf Basis in den USA gesammelter Daten Persönlichkeitsprofile von US-Bürgern für die kommunistische Regierung in Peking zu erstellen. Die Untersuchungenen in den USA dauern noch an.