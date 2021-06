Alarm nach Riesenhornissen-Fund in Nordamerika

Imker berichteten bereits von Angriffen

Im US-Bundesstaat Washington, in den Wäldern um Seattle an der Grenze zu Kanada, wurden solche Hornissenangriffe auf Bienenstücke im vergangenen Frühling beobachtet. Wie das lokale Landwirtschaftsministerium nun in einer Pressemitteilung bestätigt hat, wurde in besagter Region vor wenigen Tagen wieder ein Exemplar gefunden. Ein Foto zeigt das mehrere Zentimeter lange tote Insekt neben einer Getränkedose liegend.