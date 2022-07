Familien toter Mädchen klagen gegen TikTok

In der laut „Guardian“ am Dienstag bei einem Bezirksgericht von Los Angeles eingereichten Klage werfen die Eltern TikTok vor, mit seinem Algorithmus „absichtlich und wiederholt“ Videos der Blackout-Challenge in die Feeds der Kinder gepusht zu haben, um sie zur Teilnahme an der Herausforderung, bei der Nutzer aufgefordert sind, sich so lange selbst zu würgen, bis sie ohnmächtig sind, zu motivieren.