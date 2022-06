Versteckte Werbung: TikTok verspricht mehr Schutz

Nach Beschwerden von Konsumentenschützern verspricht TikTok besseren Schutz vor versteckter Werbung. Wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte, hat das chinesische Videoportal nach gut einjährigen Gesprächen zugesagt, sein Vorgehen an entsprechende EU-Regeln anzupassen. Konsumenten seien künftig in der Lage, alle Arten von Werbung auf TikTok zu erkennen, sagte der zuständige EU-Kommissar Didier Reynders.