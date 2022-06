US-Behörde fordert TikTok-Bann von Apple & Google

Stein des Anstoßes waren Insiderberichte von TikTok-Mitarbeitern in den USA. Demnach belegen Audiomitschnitte, dass Daten von US-Nutzern sehr wohl von Mitarbeitern in China eingesehen werden. Der „Master-Admin“ in Peking sehe alles, lautet ein Zitat aus einer internen Besprechung.