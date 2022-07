Italien: Tanzend und singend auf Soldatenfriedhof

Ein Videodreh des Rapper-Duos „Depra ft. Senx“ sorgte für Empörung in Italien. Ausgerechnet ein österreichisch-ungarischer Soldatenfriedhof in Triest wurde als Drehort für ihr Musikvideo gewählt. Die beiden Rapper zeigten sich singend und tanzend auf einem Friedhof, auf dem 1934 österreichisch-ungarische Soldaten begraben wurden. All dies für einen Song, der Drogenkonsum und Prostitution verherrlicht.