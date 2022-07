Putin soll Sri Lanka aus Treibstoff-Krise helfen

Indien kauft massiv russisches Öl

Während westliche Staaten wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht mehr von russischen Energieträgern abhängig sein wollen, wenden sich andere Länder umso mehr dem Putin-Staat zu. So hat auch Sri Lankas Nachbarland Indien in den vergangenen Wochen die Einfuhr russischen Öls deutlich ausgebaut. So sollen im Juni täglich bis zu 1,2 Millionen Barrel russischen Rohöls nach Indien gegangen sein. Das ist das rund 50-fache der Menge, die Indien vor dem Krieg in der Ukraine gekauft hat.