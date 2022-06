Sri Lanka streicht Benzin für Privatpersonen

Sri Lanka befindet sich in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten: Wegen eines großen Mangels an Treibstoff im Inselstaat hat die Regierung dessen Verkauf an Privatpersonen für zwei Wochen verboten. Zudem will der Energieversorger Ceylon Electricity Board (CEB) den Strompreis um über 800 Prozent erhöhen.