Sri Lanka: Mann beim Warten auf Sprit gestorben

Ein 63-Jähriger ist auf Sri Lanka in Anguruwatota beim Warten an der Tankstelle gestorben. Er saß fünf Tage lang im Auto, um zur Zapfsäule zu gelangen. Kurz vor seinem Tod klagte der Mann über Schmerzen in der Brust. Vermutlich starb er an einem Herzinfarkt angesichts des langen Aufenthalts in der großen Hitze.