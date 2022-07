BMW i4 scheitert an den fünf Crashtest-Sternen!

„Der BMW i4 ist in fast allen Kriterien vorne dabei“, hält Max Lang, ÖAMTC-Experte für Fahrzeugsicherheit, fest. „Dass es trotzdem nicht für fünf Sterne reicht, liegt vorwiegend an den Fahrassistenten. Dabei ist das Auto durchaus umfassend ausgestattet - allerdings funktionieren manche Systeme, speziell Gurterinnerung auf den Rücksitzen und Spurhalteassistent, nicht so zufriedenstellend, wie wir es uns gewünscht hätten.“