Alfa Romeo Tonale: Hart, herzlich und direkt

Angekündigt wurde viel, umgesetzt so wenig, dass Lancia vom letzten Mohikaner Ypsilon, der nur in Italien angeboten wird, mehr verkauft hat als Alfa Romeo in Europa. Doch die Marke überstrahlt noch immer alle Probleme, sodass die Fans 2019 in helle Verzückung gerieten, als der Alfa Romeo Tonale im März auf dem Genfer Salon stand. Und vorsichtig glaubte man den Ankündigungsweltmeistern, dass er wirklich in Serie kommen würde. Dann hat’s halt noch ein bisserl gedauert.