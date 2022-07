Ländle-Girls mit Tor und Assist bei Sensationssieg

Morgen (21) starten die ÖFB-Ladies mit dem Kracher gegen Gastgeber England im Old Trafford in die Europameisterschaft. Ein gutes Omen: Bereits am Sonntag feierten Österreichs U19-Girls einen Sieg gegen die Engländerinnen. In einem Freundschaftsspiel setzten sich das Team von Coach Hannes Spilka im St. George’s Park sensationell mit 2:1 (1:0) durch.