Minderjährige stahlen Auto und fuhren damit herum

Der Lenker war ein 13-jähriger bosnischer Staatsbürger aus Linz, am Beifahrersitz saß ein gleichaltriger russischer Staatsbürger aus Linz. Ermittlungen ergaben, dass der Russe gemeinsam mit einem 14-jährigen Freund das Auto gegen 3 Uhr in einem Autohaus im Bezirk Linz-Land gestohlen hatte. In einer Tasche des Bosniers konnten die Polizisten noch Böller und drei weitere Fahrzeugschlüssel sicherstellen.