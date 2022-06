Johnson: Putin Beispiel für Toxische Männlichkeit

Der britische Premierminister Boris Johnson hat dem Sender ZDF gesagt, der russische Militäreinsatz in der Ukraine sei „ein perfektes Beispiel für toxische Männlichkeit“. „Wenn Putin eine Frau wäre, so hätte er, glaube ich, nicht einen so verrückten, machohaften Krieg vom Zaun gebrochen“, so der 58-Jährige.