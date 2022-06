17-Jährige stand wegen Falschaussage vor Gericht

Schwere Vorwürfe gegen eine 17-Jährige! Der Teenager musste sich am Donnerstag in Linz wegen Verleumdung und falscher Beweisaussage in einem Vergewaltigungsverfahren vor Gericht verantworten. Delikte, für die nach dem Jugendstrafrecht eine Höchststrafe von zweieinhalb Jahren gedroht hätte.