Traurige „Sanierung“ für traurigsten Spielplatz

Anblick wie umgeschnittene Bäume

Im Juni war es dann so weit, der „neue“ Spielplatz wurde zum Spielen freigegeben. Doch das ernüchternde Fazit: Wiens traurigster Spielplatz ist auch nach der Sanierung ausgesprochen traurig, wie ein Lokalaugenschein der „Krone“ zeigt. Denn was als Hüpfinseln und Balancierstämme angekündigt wurde, sieht aus der Entfernung aus wie umgeschnittene Bäume. Besonders traurig, weil auf dem Areal ebendiese Bäume bzw. Schattenplätze fehlen. Auch nach der Sanierung sind entlang des Zauns keine Sträucher zu sehen, kein einziger Baum spendet Schatten. Am nach wie vor tristen Ambiente ändern auch der Tischtennistisch und der Sandbagger am Ende des Streifens wenig.