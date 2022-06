Überlastet: 30.000 Anrufe pro Tag beim Finanzamt

Mitarbeiter im Dauereinsatz

Täglich sind Hunderte Mitarbeiter im Einsatz - aber es können bis zu 30.000 Anrufe pro Tag sein!„ Grund seien die “unsicheren Zeiten„, an denen sich so rasch wohl nichts ändern werde. Seit 2015 gibt es überdies eine bundesweite Telefonanlage. Wer also sein zuständiges Finanzamt erreichen möchte, muss sich erst durch einen großen Pool kämpfen. Alternativ wurde ein Chat installiert - ein automatisiertes Programm beantwortet allgemeine Fragen; bei speziellen gibt es einen Chat-Beamten. Im “Krone"-Test war’s eine sehr freundliche Mitarbeiterin, die aber wiederum nur darauf verwies, sich lieber telefonisch zu melden!