MG4 geht auf VW ID.3 los - um unter 30.000 Euro!

Eigentlich ist er ganz chic gezeichnet, der Chinese mit dem britischen Namen. In Details wirkt er nur etwas ungewöhnlich. Etwa am Heck, das wirkt wie eine nach außen verlegte Hutablage. Oder an dem Spitz, der aus dem Dach über die Heckscheibe hinausragt. Die „Hutablage“ verbindet allerdings die schnittig gezeichneten LED-Heckleuchten und beinhaltet auch noch ein fast durchgehendes Leuchtband. In der Karosserie verteilen sich jede Menge Linien, Sicken und Kanten.