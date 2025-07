Kult-Teamgoalie Konsel überstand zwei schwere OPs

21 Jahre alte Hüftprothese „zerlegte“ sich

Als das Leiden immer größer wurde, begab sich Konsel neuerlich nach Innsbruck, wo man sich den Patienten nochmals genauer ansehen wollte. Doch die starken Beschwerden rührten nicht von dem Eingriff im März. Also mussten neuerliche Untersuchungen her, bis man in Krems nach einer Odyssee der Schmerzen, begleitet von permanenter Angst davor, was sein könnte, fündig wurde. Und wieder war es der Spitzensport, der seine Nachwirkungen zeigte, wie sich dann herausstellte: „Ich habe vor 21 Jahren eine Hüftprothese bekommen“, öffnet Konsel uns seine Krankenakte, „Und wie sich bei den Untersuchungen herausstellte, war die Pfanne verdreht, alles war verschoben, drückte auf Muskeln und mit einer falschen Bewegung hätte es wirklich schwerwiegende Folgen für mich haben können. Nicht auszudenken, was da hätte passieren können!“