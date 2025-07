2:0 über Island! Erster Sieg für Gastgeber Schweiz

Leila Wandeler berührte mit einem Fernschuss die Oberkante der Latte (80.). Zehn Minuten später schlug ein abgefälschter Versuch der ebenfalls eingewechselten Pilgrim zur Entscheidung im linken Eck ein. Den Schweizerinnen, der jüngsten Mannschaft im laufenden Turnier, reicht damit am Donnerstag in Genf gegen das Überraschungsteam Finnland ein Unentschieden, um erstmals in der EM-Geschichte in die K.-o.-Phase einzuziehen. Die Isländerinnen dagegen sind vorzeitig ausgeschieden.