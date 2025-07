Deutsches Kletter-Paar fand Weg ins Tal nicht mehr

In den Morgenstunden des Samstags waren die 40-Jährige und ihr 46-jähriger Seilpartner in die „Via Classica“ im Bereich der berühmten Fleischbank (2187 m) eingestiegen. Die 600 Meter lange Route, überwiegend im 5. Schwierigkeitsgrad, bereitete dem Duo offenbar keine Probleme, obwohl die Deutschen erst am frühen Abend den Ausstieg erreichten.