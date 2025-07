„Wasserbombe“ zieht über Mailand – Frau stirbt

Dramatische Szenen in Norditalien

Auch in Como sorgten Wassermassen für Chaos: Der See trat über die Ufer, der Bereich um den Hauptplatz Cavour wurde gesperrt. Die Straße nach Civiglio musste erneut geschlossen werden, nachdem sie erst kürzlich nach einem Erdrutsch wieder geöffnet worden war. Die Kleinstädte Cernobbio, Maslianico und die A9-Autobahn waren ebenfalls betroffen.