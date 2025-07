Van der Poel mit Sieg im Klassikerstil zur Führung

Gall auf Rang 19

Gall, der am Vortag auf der falschen Seite einer Windkante 39 Sekunden verloren hatte, ging auch auf dem zweiten Teilstück in Nordfrankreich am Ende des Feldes fahrend ein gewisses Risiko ein. Nach zwei kurzen, steilen Anstiegen innerhalb der letzten zehn Kilometer war der Osttiroler im Finish aber in guter Position. Kurz vor dem Ziel war der Decathlon-Kapitän etwas eingezwickt und kam als 21. an. In der Gesamtwertung liegt der 27-Jährige nun mit 49 Sekunden Rückstand auf Rang 19.