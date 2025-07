Nach Sieg in Schladming Feuerwehr-Ehrenmitglied

Für den 25-Jährigen war es der dritte Turniersieg nach seinem Triumph bei den Gösser Open im Vorjahr sowie Platz eins in Südafrika im Frühjahr. „Das ist mein größter sportlicher Erfolg bisher. Dass ich den auch noch in Österreich feiern kann, darauf kann ich stolz sein. Dieser Sieg bringt eine Menge Punkte auf der Tour“, so der Shootingstar, der ein Preisgeld in der Höhe von 48.000 Euro einstreifte. Lachend sagte er zum bisher höchsten Scheck seiner Karriere: „Ein sehr schönes Trinkgeld“. Was ihm wohl wichtiger ist: In der Jahreswertung liegt Steinlechner schon auf Platz drei – am Ende der Saison qualifizieren sich die Top 20 für die DP World Tour.