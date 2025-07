Partei von Musk gleicht einer „Mission Impossible“

Welche politischen Hürden drohen?

Die wahre Herausforderung droht Musk allerdings, sobald seine America Party auf den Wahlzetteln tatsächlich zur Option steht. Zwar existieren in den USA andere Parteien, aber de facto gibt es wegen des Mehrheitswahlrechts in den US-Staaten ein Zweiparteiensystem. Das heißt: Jene Partei, die in einem Wahlbezirk die meisten Stimmen erhält, bekommt alles. Die anderen Parteien gehen leer aus. Das führt bei jeder Wahl dazu, dass Kleinparteien zwar zahlreiche Stimmen erhalten, aber nie einen Abgeordneten in ein Parlament entsenden dürfen.