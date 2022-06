Chinas Autobauer durch die Hintertür nach Europa

Auch andere Marken aus dem Reich der Mitte wollen ihr Angebot in Europa ausweiten und setzen auf Elektromobilität. Der Hersteller BYD (Build Your Dreams), der mit Mercedes-Benz in China das Gemeinschaftsunternehmen Denza New Energy Automotive betreibt, hat ein Auge auf Deutschland geworfen: „Deutschland ist einer der wichtigsten und anspruchsvollsten Märkte in Europa mit einer langen Geschichte in der Automobilindustrie“, erklärt die Firma auf Anfrage. Ein Markteintritt müsse gut vorbereitet sein.