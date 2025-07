Topgesetzte Aryna Sabalenka im Viertelfinale!

Dass Routine auf Rasen nichts schadet, bewies auch Anastasija Pawljutschenkowa. Die 34-jährige Russin wies die Britin Sonay Kartal mit 7:6(3), 6:4 in die Schranken. Aufregung gab es wegen des zeitweisen Ausfalls des erstmals in Wimbledon eingesetzten elektronischen Liniensystems. Beim Stand von 4:4 war ein Ball der Lokalmatadorin deutlich hinter der Grundlinie gelandet, doch das elektronische System schlug nicht an. Der Punkt wurde wiederholt – und ging an Kartal, ebenso wie anschließend das Game. „Ihr habt mir das Spiel gestohlen“, schimpfte Pawljutschenkowa.