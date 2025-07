Das Trinkgeld muss den Kellnern bleiben!

Doch was als freundliche Geste gedacht sei, werde für Betriebe und Beschäftigte zunehmend zum Problem: Denn obwohl Trinkgeld steuerfrei ist, fallen Sozialversicherungsabgaben an. „Neun von zehn Österreichern geben Trinkgeld – sie wollen, dass das Geld beim Kellner ankommt und nicht zum Stopfen von Krankenkassenlöchern verwendet wird. In den meisten Nachbarländern ist Trinkgeld abgabenfrei, warum bei uns nicht?“