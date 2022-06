Dornbirns Löwen holen den ersten Legionär an Bord

In den letzten Wochen haben Lions-Sportdirektor Markus Mittelberger und Coach John Tsirogiannis viel Zeit in die Marktbeobachtung investiert, drei Legionäre suchen die Dornbirner Basketballer für die neue Saison. Nun haben sie ihren ersten Neuzugang präsentiert, der 2,02 Meter große Powerforward Jaksa Sola wechselt aus der zweiten kroatischen Liga vom KK Samobor in die Messestadt.