Gekaperte Anträge: „Piraterie“ in Tirols Politik

Unter fremden Flaggen in die Öffentlichkeit segeln

Am Anfang jedes Beschlusses steht ein Antrag. Diese reichen von A wie „Autofreie Innenstadt“ bis Z wie „Zebrastreifen in Regenbogenfarben“. Geht der Antrag durch, kommt oft sogleich die Meldung an Medien und Öffentlichkeit. Von „Erfolgen“ ist dann die Rede und „Einsatz für die Bevölkerung“. Doch es soll vorkommen, dass sich manch eine Fraktion einen „Erfolg“ auf die Fahnen heftet, den sie gar nicht für sich verbuchen dürfte. Die „Tiroler Krone“ hat im Innsbrucker Gemeinderat und Tiroler Landtag nachgefragt, wie oft dieses „Kapern“ von Anträgen vorkommt. Wenig überraschend kommt es laut den Politikern sogar sehr oft vor. Auch mit abgeänderten Anträgen scheinen sich vor allem die Regierungsparteien sehr gerne zu schmücken.