Frech! Elektro-Pkw illegal bei Autohaus aufgeladen

Dass in Anbetracht der enormen Spritpreise die Zahl der Benzin- und Diesel-Diebstähle an Tankstellen steigt, verwundert nur bedingt. Das scheint im Übrigen allerdings auch für das „betanken“ von E-Autos zu gelten, wie ein dreister Gauner nun in der bayrischen Gemeinde Weißensberg (Landkreis Lindau) bewiesen hat.