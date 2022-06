Zwei Mädchen gerieten unter ausparkenden Pkw

Gegen 18 Uhr begab sich ein 29-Jähriger in seinen abgestellten Pkw. Da der Mann von der linken Seite zu seinem Auto kam, bemerkte er nicht, dass die zwei Mädchen im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite spielten. Der 29-Jährige fuhr zuerst rückwärts (an den Mädchen vorbei) aus der Parklücke und dann - da sich die spielenden Kinder unterhalb des Sichtbereichs des Lenkers befanden - nach vorne an.