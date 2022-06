Erster Veranstalter stellt der Teuerung ein Bein

Es ist die kleinste aller Wiener Kleinkunst-Bühnen: die „Gruam“ in der Donaustädter Wagramer Straße. Mit ihrer heimeligen Wohnzimmer-Atmosphäre zieht sie seit jeher eine bunte Mischung an Künstlern und Kunsthungrigen in ihre Räumlichkeiten. Doch plötzlich war auch hier beinahe Schluss.