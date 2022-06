Messerstecher vom Bodensee fiel schon früher auf

Nachdem ein 31-jähriger Nigerianer am Sonntagabend bei einem Messerangriff in einer Asylbewerberunterkunft in der deutschen Bodenseegemeinde Kressbronn einen Mann getötet und mehrere Personen teils lebensgefährlich verletzt hat, kommen nun immer mehr Details ans Licht. So musste die deutsche Polizei bereits im Mai wegen des Mannes ausrücken.