Neue Rezepte gegen Kassenärztemangel gesucht

Mehr als 30 Jahre ist Gabi Sprickler-Falschlunger als Allgemeinmedizinerin in Dornbirn tätig. Schon seit längerem sucht die Ländle-SPÖ-Chefin nach einem Nachfolger. Bisher allerdings vergebens. Das Interesse an Kassenarztstellen ist in der Tat gering. Auf keine von insgesamt sieben Stellen, die die ÖGK im Frühjahr in Vorarlberg ausgeschrieben hatte, gab es eine Bewerbung.