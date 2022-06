„Panobile Food“ vom Bauern in Purbach

Gesagt getan. Mittlerweile sind sechs Landwirte aus drei Bundesländern in Purbach vertreten. Markus Hautzinger aus St. Andrä am Zicksee liefert Gemüse, Milchprodukte kommen von der Familie Amtmann aus Oberschützen, Schafprodukte und Waren von der „Jersey Kuh“ aus „Hackls Stoi“ in Krumbach (NÖ). Auch Salzburger Käse liegt im Regal. Neugierig? Geöffnet ist der Hofladen von 0 bis 24 Uhr.