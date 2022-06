Kenosha-Todesschütze veröffentlicht Videospiel

Freispruch wegen Notwehr

Bei Auseinandersetzungen erschoss Rittenhouse inmitten chaotischer Szenen zwei Männer und verletzte einen dritten schwer. Im November 2021 wurde er aber in einem aufsehenerregenden Prozess in allen Anklagepunkten freigesprochen. Seine Anwälte hatten vor Gericht argumentiert, der Jugendliche habe in Notwehr gehandelt, weil er von Demonstranten angegriffen worden sei. Rittenhouse wurde in rechten Kreisen und bei Verfechten des Rechts auf Waffenbesitz zu einer Art Galionsfigur.