Von den Wahrheiten im Wortmeer

Eindringlich, feinnervig und sprachvirtuos führte die in Klagenfurt und Wien lebende Autorin Ingeborg Bachmanns berühmtes Zitat in die Höllen von Kinderschänder Franz Wurst und dem NS-Zwangssterilisator Franz Palla - um sich im Gedenken an Gert Jonke und die Bachmann, „die diesen Bewerb wohl nie gewonnen hätte“, für Jugend und Entrückte stark zu machen und gegen den „Normalisierungsterror einer Leistungsgesellschaft“ zu stellen.