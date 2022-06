Neue Kleintierklinik an Vetmed-Uni Wien eröffnet

Die neue Kleintierklinik an der veterinärmedizinischen Universität (Vetmed) Wien wurde am Donnerstag bei einer Eröffnungsfeier stolz präsentiert. Die einst auf fünf Orte verteilten Spitalsbereiche sind nun in einem Haus mit gemeinsamer Anlaufstelle für erkrankte Hunde, Katzen oder Vögel vereint. Es soll das Prozedere für die tierischen Patienten, ihre Halter und die teils hoch spezialisierten Tierärzte erleichtern. Vor allem die Ausbildung der Studenten profitiert von der Aufwertung, hieß es anlässlich der Eröffnung.